В Ярославль на Пасху привезли Благодатный огонь. ФОТО: пресс-служба Ярославской епархии

В Ярославль вчера, 16 апреля, привезли Благодатный огонь. Он сошел, как и полагается, в эту субботу в Иерусалиме. После этого его привезли специальным самолетом в Москву, а затем доставили в Ярославскую метрополию. В Пасху все желающие могли увидеть его в Успенском соборе.

- 16 апреля 2023 года перед началом Великой вечерни Благодатный огонь был принесен в Успенский кафедральный собор Ярославля. Святыню встречали митрополит Ярославский и Ростовский Вадим, священнослужители епархии, настоятельницы монастырей, прихожане храмов и жители города, - рассказали в пресс-службе Ярославской епархии. - В соборе была отслужена Великая вечерня, после которой каждый желающий мог унести с собой частичку святыни.