«Нанес удары палкой»: в Ярославской области мужчина подозревается в убийстве соседа Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области 39-летний местный житель подозревается в убийстве своего соседа.

Трагедия произошла в деревне Яснищи Некрасовского района. Мужчина выпил, а после этого зашел в квартиру к 74-летнему соседу. Они начали ссориться, злоумышленник схватился за палку и ударил ею пенсионера по голове. От полученных повреждений последний скончался.

- Подозреваемый скрылся с места происшествия. К раскрытию указанного преступления привлечены сотрудники ОМВД России по Некрасовскому району. Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям удалось задержать подозреваемого в кратчайший срок после совершения преступления, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - В настоящее время сотрудниками продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.