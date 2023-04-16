В Ярославле наградили лучших экспортеров 2022 года

Пять компаний, занявшие первые места в основных номинациях, получили возможность участия в международных выставках с индивидуальным стендом в 2024 г. ФОТО АНО «Центр экспорта Ярославской области»

В конкурсе приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса Ярославской области.

Ежегодный конкурс «Экспортер года» проводится в Ярославле уже в седьмой раз. Организатором мероприятия традиционно выступила АНО «Центр экспорта Ярославской области» при поддержке департамента инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности Ярославской области.

- Конкурс становится уникальной площадкой для экспортеров Ярославской области. На церемонию награждения участники пришли не только за призами и подарками: она стала местом обсуждения лучших практик, обмена полезной информацией и поиска новых каналов для продвижения своей продукции. Успехи наших предпринимателей в экспорте товаров и услуг – это одновременно признание высоких результатов их работы и мотивация к развитию экспортной деятельности для других компаний! - рассказала директор АНО «Центр экспорта» Наталья Владимировна Анциферова.

В этом году на конкурсе было представлено 5 основных и 8 номинаций партнеров. Победителям и призерам основных номинаций были вручены сертификаты на покупку авиа-билетов для поездок при участии в международных бизнес-миссиях, выставочно-ярмарочных мероприятиях Центра.

В номинации «Лучший экспортер в сфере машиностроения» победила ООО «Научно-производственная компания «Спектр» из Рыбинска. Компания производит решения в области технических наук и информационных технологий. Победителем номинации «Лучший экспортер в сфере химической промышленности» стал один из ведущих производителей и экспортеров лакокрасочных материалов - ООО «ЯрЛИ. Индустриальные покрытия». Первый приз в номинации «Лучший экспортер в сфере «АПК» завоевал АО Консервный завод «Поречский» (Ростовский район), чье имя и продукция широко известны в России и за ее пределами. Лучшим экспортером в сфере легкой промышленности была признана ООО «Ювелирная фабрика «Алькор». Лучшим экспортером с самой широкой географией стала компания «Академия Ко», которая поставляет широкий ассортимент канцелярских товаров в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Пять компаний, занявшие первые места в основных номинациях, получили возможность участия в международных выставках с индивидуальным стендом в 2024 г.

Компании-победители смогут принять участие во всероссийском конкурсе «Экспортер года», а также использовать звание «Экспортер года» для продвижения своей продукции на зарубежных рынках.