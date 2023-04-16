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НовостиОбщество16 апреля 2023 7:00

Мэр Ярославля Артем Молчанов поздравил горожан с Пасхой

Местные жители смогут увидеть Благодатный огонь 16 апреля
Анастасия ГОЛУБЕВА
Мэр Ярославля Артем Молчанов поздравил горожан с Пасхой

Мэр Ярославля Артем Молчанов поздравил горожан с Пасхой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 16 апреля, в Ярославле так же, как и по всей стране, православные отмечают Пасху. Мэр города Артем Молчанов поздравил горожан с этим светлым праздником.

- Праздник Святой Пасхи — это символ возрождения и верности нравственному долгу. Этот праздник олицетворяет главные общечеловеческие ценности — добро, милосердие и человеколюбие, в нем проявляется стремление людей к миру, согласию и созиданию, - сказал Артем Молчанов. - Пусть этот день принесет в каждый дом радость и надежду, хорошее настроение, благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, добро, согласие и любовь!

Сегодня в Ярославскую митрополию из Москвы должны привезти Благодатный огонь. В Успенский кафедральный собор святыня будет принесена к вечернему богослужению – оно начнется в 16 часов.