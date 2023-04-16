Житель Рыбинска обвиняется в убийстве своего знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске 47-летний местный житель обвиняется в убийстве своего знакомого.

В квартире дома на улице Расплетина обнаружили тело 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Позже выяснилось, что приятели выпивали, в какой-то момент начали ссориться и злоумышленник ударил знакомого ножом в грудь и шею. Последний погиб от травм почти сразу.

- Следователем регионального следственного управления совместно с сотрудниками МУ МВД России "Рыбинское" преступник задержан в кратчайший срок, благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям. Следователем также предъявлено обвинение злоумышленнику. По результатам заседания судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.