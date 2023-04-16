В Рыбинске закончили ремонт терапевтического отделения поликлиники №3 имени Семашко Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинске на улице Колышкина закончили капитальный ремонт терапевтического отделения поликлиники №3 имени Семашко. Ежедневно врачи принимают около 70 пациентов.

- Новый облик и функционал обрели помещения отделения рентген-диагностики, кабинет приема врача-хирурга, санитарная комната для пациентов. Учитывая особую социальную значимость, ремонт проводился поэтапно, что позволило не прерывать работу медучреждения, - сообщили в правительстве Ярославской области.

К лету в основном здании поликлиники на улице Герцена обновят терапевтические и режимные кабинеты, рентгенологическое отделение, дневной стационар.