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НовостиОбщество16 апреля 2023 11:48

В Рыбинске закончили ремонт терапевтического отделения поликлиники №3 имени Семашко

Ежедневно поликлинику посещают около 70 пациентов
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске закончили ремонт терапевтического отделения поликлиники №3 имени Семашко

В Рыбинске закончили ремонт терапевтического отделения поликлиники №3 имени Семашко

Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинске на улице Колышкина закончили капитальный ремонт терапевтического отделения поликлиники №3 имени Семашко. Ежедневно врачи принимают около 70 пациентов.

- Новый облик и функционал обрели помещения отделения рентген-диагностики, кабинет приема врача-хирурга, санитарная комната для пациентов. Учитывая особую социальную значимость, ремонт проводился поэтапно, что позволило не прерывать работу медучреждения, - сообщили в правительстве Ярославской области.

К лету в основном здании поликлиники на улице Герцена обновят терапевтические и режимные кабинеты, рентгенологическое отделение, дневной стационар.