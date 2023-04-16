В Рыбинске на Волжском мосту начинают демонтаж пролета Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на Волжском мосту начинают демонтаж пролета. Параллельно идет ремонт мостовых рамок и бетонирование разобранных участков.

Сейчас проводят работы по фрезеровке асфальта и демонтажу плит пролетного строения. Снимать тяжелые элементы будут при помощи крана, который выставят на полосе движения. Эти работы будут проводить ночами, так как из-за них придется перекрывать мост.

— Если раньше в районе эстакадной части возможность разбирать пролет была с земли. Теперь участок, где предстоит разобрать пролеты, находится над водой, и по-другому не сработать. Для безопасности движение на мосту закроем полностью. Ночные перекрытия на мосту запланированы с 0:00 до 5:00, — рассказал заместитель руководителя проекта компании «ЕКС» Сергей Кашубо.