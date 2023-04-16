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НовостиПроисшествия16 апреля 2023 9:46

В Ярославле на моторном заводе горел цех

Пожар начался поздно вечером 15 апреля
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле на моторном заводе горел цех

В Ярославле на моторном заводе горел цех

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле вчера, 15 апреля, на моторном заводе произошел пожар. На ЯМЗ загорелся один из цехов. Сообщение спасателям поступило в 23:14. На место происшествия выехали 35 человек личного состава и девять единиц техники. Полностью ликвидировать пожар удалось только через шесть часов – в 5:10. К счастью, никто не пострадал.

- В результате пожара уничтожена одна печь, поврежден один трансформатор, закопчены стены и потолок, повреждены кабель каналы, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.