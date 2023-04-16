В Ярославле 15 апреля простились с бывшим главным художником города Фото: ИВАНОВА Диана

В Ярославле вчера, 15 апреля, простились с бывшим главным художником города Анатолием Мартынов. Он ушел 12 апреля на 74 году жизни.

Анатолий Мартынов постоянно участвовал в развитии Ярославля: оформление фестивалей «Джаз над Волгой», благоустройство Губернаторского сада, оформление Дня города, памятники героям-землякам и многое другое. Главным художником города Анатолий Мартынов работал с 1994 по 2003 годы.

- Очень-очень жаль. Анатолий Александрович важную роль сыграл для нашего города, много сделал для Ярославля. Грамотный специалист, талантливый человек. Большая утрата для Союза архитекторов, для города, - написала градозащитница Ольга Мазанова.