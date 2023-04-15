В Рыбинске сгорел троллейбус №1

В Рыбинске сгорел троллейбус. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Рыбинске вчера, 14 апреля, сгорел троллейбус маршрута №1. ЧП произошло на разворотном кольце в районе дома №10 на улице Расторгуева.

Сообщение о возгорании пожарным поступило в 18:48, через 25 минут огонь был потушен. Троллейбус выгорел полностью, также пострадала машина, припаркованная рядом.

- Водитель находился на обеде. В троллейбусе старая проводка, возможно, просто было замыкание. Троллейбус сгорел быстро и огнетушители не помогли, - рассказывает очевидец ЧП в группе "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте. - Мой муж с другим водителем пытался потушить, но было поздно.

Во время пожара люди не пострадали.