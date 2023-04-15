В Ярославле на Богоявленской площади обновят тротуарную плитку

На Богоявленской площади в Ярославле меняют плитку.
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле на Богоявленской площади - у музея-заповедника и памятника Ярославу Мудрому - заменят тротуарную плитку.
- Она пришла в ненормативное состояние, у центрального входа в музей наблюдаются разрушения и провалы. Такая же ситуация и у памятника, - сказал заместитель директора МБУ "Горзеленхозстрой" Алексей Зиновьев.
Сейчас демонтируют старое покрытие со стороны Московского проспекта, параллельно идет подготовка нового основания у памятника. Потрескавшуюся плитку заменят на крупноформатную, такую, как на улицах Пушкина, Комсомольской и Первомайской.
Работы обещают закончить к середине мая.
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