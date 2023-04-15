В правительстве Ярославской области рассказали, как будет работать единая электронная регистратура

В июне в Ярославской области начнет работать единая электронная регистратура. Фото: Ксения Высотина

В июне в Ярославской области начнет работать единая электронная регистратура. Сейчас записаться к врачу можно и через поликлинику, и по номеру 122. С 1 июня запись будет проводиться только через кол-центр.

- С этого же времени к узким специалистам - хирургу, детскому хирургу, урологу, акушеру-гинекологу, офтальмологу, оториноларингологу, стоматологу, детскому стоматологу, зубному врачу - можно будет записываться не только в свою поликлинику, но и в любую, где есть свободные явки, - уточнили в правительстве Ярославской области.

Действовать будет следующий принцип: если в поликлинике, к которой прикреплен пациент, нет явки к нужному специалисту определенный период времени (его длительность еще будет уточняться), то оператор кол-центра предложит все доступные записи в другие клиники. Причем они могут находиться как в городе, так и в области.