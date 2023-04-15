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НовостиОбщество15 апреля 2023 14:22

У Волковского театра в Ярославле установили арт-объект в память о Сергее Пускепалисе

Еще один объект скоро появится у Дома актера
Полина Вачнадзе
На Первомайском бульваре установили арт-объект в память о Сергее Пускепалисе.

На Первомайском бульваре установили арт-объект в память о Сергее Пускепалисе.

Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 15 апреля, актеру и режиссеру Сергею Пускепалису исполнилось бы 57 лет. В Волковском театре в память о своем худруке провели день открытых дверей, а на Первомайском бульваре установили новый городской арт-объект. Еще один арт-объект в ближайшее время появится у Дома актера.

– Сергей Пускепалис оставил яркий след в театральном мире Ярославской области, – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Мы гордимся тем, что последние годы этот талантливый артист, выдающийся режиссер работал и жил в нашем регионе. Волковский театр подготовил большую интересную программу ко дню рождения. Мы тоже не остались в стороне – теперь каждый житель и гость Ярославля может соприкоснуться с этой темой и вспомнить, каким был Сергей Витауто.

15 апреля Сергею Пускепалису исполнилось бы 57 лет.

15 апреля Сергею Пускепалису исполнилось бы 57 лет.

Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня на родине Сергея Пускепалиса в Железноводске волковцы представляют спектакль "Предстоящее событие", а на сцене ярославского театра вечером покажу спектакль "Весы" в постановке Сергея Витауто.

Он руководил театром имени Федора Волкова с августа 2019 года по сентябрь 2022-го. 22 сентября Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе - из Ярославля в Москву он вместе в водителем театра перегонял машину, предназначенную для отправки в Донбасс.