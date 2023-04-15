За сутки жители Ярославской области перевели мошенникам 14 миллионов рублей

Ярославцы перевели мошенникам 14 миллионов рублей. Фото: Полина Вачнадзе

14 апреля в полицию поступили 10 заявлений от жителей Ярославской области - все они пострадали от действий мошенников. Ярославцы перевели афесристам около 14 миллионов рублей.

Потерпевшим от 27 до 74 лет, среди них пенсионер, безработный, врач, бухгалтер, научный сотрудник.

50-летняя жительница Ярославля общалась со злоумышленниками несколько дней. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и Центрального банка, и уверили женщину, что некий гражданин по доверенности, оформленной на ее имя, пытается получить кредиты. В итоге потерпевшая сама набрала займов в банках на 6 миллионов рублей и перевела деньги мошенникам. А 73-летний перелавец перечислил аферистам 5 миллионов.

- Несколько иная схема общения с мошенниками была у 59-летней жительницы Рыбинска. Она заинтересовалась в сети объявлением о получении пассивного дохода путем инвестирования денежных средств в известную компанию и позвонила на указанный номер в мессенджере. После чего установила приложение для общения и оформила кредиты в разных банках. Будучи уверенной, что участвует в процессе инвестирования, перевела на указанные ей счета денежные средства на сумму более одного миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

Полиция предупреждает: если вам поступил подозрительный звонок, просто прекратите разговор. Никогда не выполняйте указаний неизвестных лиц, кем бы они не представлялись. По поводу безопасности своих денежных средств самостоятельно обратитесь в отделение банка или перезвоните по телефону, указанному на вашей банковской карте, и уточните интересующую информацию у реального специалиста.