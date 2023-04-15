В Переславле-Залесском пройдет фестиваль воздухоплавания

В Переславле-Залесском с 21 по 23 апреля пройдет фестиваль воздухоплавания. ФОТО: группа "Федерация воздухоплавания Ярославской области" ВКонтакте

В Переславле-Залесском с 21 по 23 апреля пройдет фестиваль воздухоплавания. В нем примут участие 15 аэростатов из Москвы, Ярославской и Московской областей.

В этом году запланированы пять полетов: вечером в пятницу, утром и вечером в субботу и воскресенье. Гости праздника смогут не только наблюдать грандиозное зрелище - подъем в воздух шаров высотой с пятиэтажный дом, но и при желании посмотреть на Переславль с высоты птичьего полета.

Места стартов на данный момент не известны.

- Данные будут выкладываться в Telegram-канале через 15 минут после брифинга. Можно приехать туда на своем автомобиле, - сообщают организаторы.

Также в оргкомитете предупредили, что полеты будут проходить при ветре менее 5 метров в час и при отсутствии осадком. Окончательное решение принимается за сутки до полета, а если прогноз неопределенный - то на брифинге.