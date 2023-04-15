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НовостиОбщество15 апреля 2023 10:06

Автобусный парк Ярославля и Ярославского района к концу апреля обновят на 40%

С 15 апреля начался второй этап модернизации общественного транспорта
Полина Вачнадзе
В Ярославле и Ярославском районе с 15 по 29 апреля заменят еще 20% автобусного парка на 57 маршрутах.

В Ярославле и Ярославском районе с 15 по 29 апреля заменят еще 20% автобусного парка на 57 маршрутах.

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле и Ярославском районе с 15 по 29 апреля заменят еще 20% автобусного парка на 57 маршрутах. На этом, втором этапе, модернизация коснется в основном пригородного транспорта. Таким образом, к концу апреля будет обновлено около 40% автобусов.

– Фиксируем в соцсетях и по номеру телефона 122 жалобы на загрузку новых автобусов по ряду маршрутов. Мониторим новые направления, замеряем пассажиропоток и при необходимости корректируем работу. Еще раз повторю: объективную картину мы увидим только тогда, когда абсолютно все маршруты будут обновлены. Сейчас большинство еще работает по старой схеме и улучшений не демонстрирует, - пояснил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Полностью автопарк обещают обновить к лету. Сейчас на улицах города работают более 130 новых машин, они вышли на 18 маршрутов.

Информацию, связанную с транспортным обслуживанием, можно уточнить по номеру кол-центра 122, добавочный номер 3.