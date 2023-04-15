Символ Ярославля медведица Маша уходит на покой

Медведица Маша ушла на покой. ФОТО: группа "Природа Ярославского края" ВКонтакте

Символ Ярославля медведица Маша уходит на заслуженный отдых. Больше она не будет принимать посетителей, сообщили в музее-заповеднике.

- В этом году Маше исполнилось 35 лет, в перерасчете на человеческие - 105 лет. Она быстро устает от шума, Маше требуется больше времени на отдых, она проводит в уютном домике большую часть дня, - пояснили в музее.

В Ярославском музее-заповеднике Маша живет с 1990 года – ее еще малышкой спасли после гибели матери от рук браконьеров. Сейчас и по возрасту и по размерам ярославская медведица превосходит медведиц, живущих в лесу. Рост Маши более двух метров, масса к конце лета превышает 200 килограммов.

В прошлом году ярославцы просили улучшить для медведицы условия ее проживания - сделать ей просторный вольер с тематическим дизайном. Но специалисты пояснили, почему это невозможно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сонные и не в настроении: в ярославском зоопарке вышли из спячки медведи Ума и Топа

За зиму они сбросили около 50 килограммов (подробнее)