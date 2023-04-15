В Волковском театре Ярославля 15 апреля пройдет День открытых дверей в память о Сергее Пускепалисе

В День рождения Сергея Пускепалиса двери театра откроются для всех ярославцев и гостей города. Фото: Театр имени Волкова

15 апреля в театре имени Федора Волкова вспоминают Сергея Пускепалиса. Сегодня актеру, режиссеру и художественному руководителю исполнилось бы 57 лет.

В День рождения Сергея Пускепалиса двери театра откроются для всех ярославцев и гостей города.

- С 11:00 до 17:00 все желающие смогут прийти в фойе театра, где развернется выставка "Премьера на Донбассе". Также в течение дня на видеоэкране будет транслировать документальные фильмы о жизненном и творческом пути Сергея Витауто, фрагменты его интервью, будут звучать песни в его исполнении, - сообщили в пресс-службе Волковского.

На Первомайском бульваре сегодня установят новый арт-объект, посвященный погибшему худруку театра. Еще один арт-объект в ближайшее время появится у Дома актера.

Расписание показов фильмов:

- 13:00 Первый канал, "Когда меня не будет..." Документальный фильм памяти Сергея Пускепалиса,

- 14.00 Россия-1. Ярославль, "С любимыми не расставайтесь": фильм памяти Сергея Пускепалиса,

- 15.00 ООГО «Российский фонд культуры». Документальный фильм "Сергей Пускепалис. Манифест о театре".

В перерывах между фильмами с 11:00 до 17:00 покажут подборку интервью Сергея Пускепалиса.

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