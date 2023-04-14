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НовостиОбщество14 апреля 2023 14:43

В Ярославле скверы и парки начали обрабатывать от клещей

Также специалисты обрабатывают территории школ и детских садов
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле скверы и парки начали обрабатывать от клещей

В Ярославле скверы и парки начали обрабатывать от клещей

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле скверы и парки начали обрабатывать от клещей. Опасных насекомых уже полно на дачных участках, об этом регулярно рассказывают местные жители. Зеленые территории в городе также не исключение.

- За обработку общественных территорий отвечают организации, подведомственные «Дирекции городских парков». Работы уже провели на территории Юбилейного парка. Также специалисты обрабатывают территории школ и детских садов, на которых уже растаял снег. Обработка проводится сертифицированным инсектицидным реактивом «Юракс» 25%, - рассказали в мэрии города.