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НовостиОбщество14 апреля 2023 14:00

В Ярославле на Богоявленской площади обновляют тротуарную плитку

Работы будут идти до середины мая
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле на Богоявленской площади обновляют тротуарную плитку

В Ярославле на Богоявленской площади обновляют тротуарную плитку

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославля на Богоявленской площади начали обновлять тротуарную плитку. Покрытие заменяют у Ярославского музея-заповедника и памятника Ярославу Мудрому. На все работы уйдет примерно месяц, и завершить обновление планируют к середине мая.

Тротуарная плитка у Ярославского музея-заповедника пришла в ненормативное состояние. У центрального входа наблюдается значительное разрушение и провалы. Такая же ситуация и у памятника Ярославу Мудрому. В настоящее время ведётся демонтаж плитки со стороны Московского проспекта, параллельно подготавливается новое основание у памятника. Старую потрескавшуюся плитку заменим на новую крупноформатную, как на улицах Пушкина, Комсомольской и Первомайской, рассказал заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Алексей Зиновьев.