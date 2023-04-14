В Ярославле на Богоявленской площади обновляют тротуарную плитку Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославля на Богоявленской площади начали обновлять тротуарную плитку. Покрытие заменяют у Ярославского музея-заповедника и памятника Ярославу Мудрому. На все работы уйдет примерно месяц, и завершить обновление планируют к середине мая.

Тротуарная плитка у Ярославского музея-заповедника пришла в ненормативное состояние. У центрального входа наблюдается значительное разрушение и провалы. Такая же ситуация и у памятника Ярославу Мудрому. В настоящее время ведётся демонтаж плитки со стороны Московского проспекта, параллельно подготавливается новое основание у памятника. Старую потрескавшуюся плитку заменим на новую крупноформатную, как на улицах Пушкина, Комсомольской и Первомайской, рассказал заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Алексей Зиновьев.