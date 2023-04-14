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НовостиОбщество14 апреля 2023 13:40

В Рыбинске на ремонт трибун на стадионе «Метеор» выделили 700 тысяч рублей

Последний раз их меняли 15 лет назад
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске на ремонт трибун на стадионе «Метеор» выделили 700 тысяч рублей. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске на ремонт трибун на стадионе «Метеор» выделили 700 тысяч рублей. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске на стадионе «Метеор» начинается ремонт трибун. На их замену выделили 700 тысяч рублей. Старые сооружения уже убирают. Все работы планируется закончить к началу соревновательного сезона – в сентябре.

- По словам директора спорткомплекса Артема Аристова, ремонт проведут своими силами. Молотками и лобзиками вооружатся рабочие, тренеры, административный персонал. При желании к стройбригадам смогут присоединиться активные родители начинающих спортсменов, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.