В Рыбинске на ремонт трибун на стадионе «Метеор» выделили 700 тысяч рублей. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске на стадионе «Метеор» начинается ремонт трибун. На их замену выделили 700 тысяч рублей. Старые сооружения уже убирают. Все работы планируется закончить к началу соревновательного сезона – в сентябре.

- По словам директора спорткомплекса Артема Аристова, ремонт проведут своими силами. Молотками и лобзиками вооружатся рабочие, тренеры, административный персонал. При желании к стройбригадам смогут присоединиться активные родители начинающих спортсменов, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.