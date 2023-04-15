В Тутаеве Ярославской области вышел в рейс теплоход «Борис Кустодиев»

В Тутаеве в рейс вышел теплоход "Борис Кустодиев". ФОТО: администрация Тутаевского района

В Тутаеве Ярославской области возобновил работу теплоход «Борис Кустодиев», который возит тутаевцев с одного берега Волги на другой. В свой первый рейс плавсредство вышло вчера, 14 апреля.

Как сообщает ГТРК «Ярославия», стоимость проезда для взрослых составляет 35 рублей.

В этом году в Тутаеве планирует наладить грузопассажирскую переправу. Об этом в конце марта сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. На берегах Волги оборудуют новые современные причалы.