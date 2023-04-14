В Рыбинске назначили нового директора ПАТП-1. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске новым директором ПАТП-1 стал Сергей Маслов. Он уже успел зарекомендовать себя как хороший управленец. До этого назначения Сергей занимал руководящие должности на крупных предприятиях Ярославля. Он занимался организацией движения техники и транспорта и внедрением новых технологий.

- Первоочередной задачей ставлю наведение порядка на рейсах, строгое соблюдение графиков. ПАТП-1 должно повернуться лицом к пассажирам. Того же будем требовать от частных перевозчиков, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. - Кроме того, в задачи нового руководства будет входить контроль за расходами и увеличение доходности ПАТП-1, внедрение новых технологий в цифровизации пассажиропотока, чтобы минимизировать количество безбилетников, улучшение автобусного парка, выход на стабильную прибыль.