У кладбищ Ярославля запретят остановку и стоянку машин у кладбищ

У Осташинского кладбища ограничат остановку и стоянку машин.
Фото: Мэрия Ярославля
У двух ярославских кладбищ – Осташинского и Леонтьевского – на Пасху запретят остановку и стоянку автомобилей.
- Ограничения будут действовать 16 апреля с 06:00 до 16:00. Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения, - сказали в пресс-службе мэрии Ярославля.
Кроме того, 16 числа до Осташинского и Игнатовского кладбищ в воскресенье пустят дополнительные автобусы и увеличат количество рейсов на маршрутах №№5, 14 и 15.
Ограничения будут действовать и у Лентьевского кладбища.
Фото: Мэрия Ярославля