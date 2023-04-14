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НовостиОбщество14 апреля 2023 11:49

У кладбищ Ярославля запретят остановку и стоянку машин у кладбищ

Ограничения будут действовать в Пасху, 16 апреля
Полина Вачнадзе
У Осташинского кладбища ограничат остановку и стоянку машин.

У Осташинского кладбища ограничат остановку и стоянку машин.

Фото: Мэрия Ярославля

У двух ярославских кладбищ – Осташинского и Леонтьевского – на Пасху запретят остановку и стоянку автомобилей.

- Ограничения будут действовать 16 апреля с 06:00 до 16:00. Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения, - сказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Кроме того, 16 числа до Осташинского и Игнатовского кладбищ в воскресенье пустят дополнительные автобусы и увеличат количество рейсов на маршрутах №№5, 14 и 15.

Ограничения будут действовать и у Лентьевского кладбища.

Ограничения будут действовать и у Лентьевского кладбища.

Фото: Мэрия Ярославля