В Ярославской области с 15 апреля объявлен пожароопасный период

В Ярославской области с 15 апреля начинается пожароопасный период. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области с 15 апреля начинает действовать пожароопасный период. Данную меру пришлось принять незамедлительно: за прошедшие полторы недели в регионе зарегистрировали уже 233 пожара на общей площади в 287 гектаров. За прошедшие сутки произошло 46 палов на площади в 128 гектаров.

- Наблюдается стремительная динамика роста количества ландшафтных пожаров. Их число увеличивается ежедневно в геометрической прогрессии, – сказал заместитель губернатора Андрей Колядин.

В ближайшие дни дождей в регионе не ожидается, поэтому ситуация может усугубиться.

По данным ГУ МЧС России по Ярославской области, основная причина пожаров – человеческий фактор. Наибольшие по площади палы травы зафиксированы в Переславле-Залесском, Ярославском, Тутаевском и Угличском районах. Наименьшее количество – в Брейтовском и Любимском.

Угрозе лесных и ландшафтных пожаров в Ярославской области подвержены 96 населенных пунктов, 23 оздоровительных лагеря и 33 СНТ. До 28 апреля здесь пройдут проверки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности.

Ярославцам напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: до 30 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч – для должностных лиц и до 400 тысяч рублей – для юридических.

- Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение административного штрафа, - уточнили в правительстве региона. - На граждан – до 40 тысяч рублей, на должностных лиц – до 60 тысяч рублей, на юридических – до 500 тысяч рублей. Наказание за нарушение правил пожарной безопасности в лесопарковом зеленом поясе – до 1 миллиона рублей.