В Ярославле на Пасху и в Радоницу пустят дополнительные автобусы до кладбищ

В Ярославле 16 и 25 апреля пустят дополнительные автобусы до Осташинского и Игнатовского кладбищ.
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле на Пасху и Радоницу, 16 и 25 апреля, пустят дополнительные автобусы до Осташинского и Игнатовского кладбищ.
Автобус №5а будет ходить от Богоявленской площади до Осташинского кладбища через улицу Промышленную, автобус №5б – от 15 микрорайона до Осташинского кладбища.
Также планируют увеличить количество рейсов на маршрутах:
- №5 «Богоявленская площадь» – «Осташинское кладбище»;
- №14 «Богоявленская площадь» – «Игнатовское кладбище»;
- №15 «15-й микрорайон» – «Игнатовское кладбище».
Расписание можно узнать здесь.