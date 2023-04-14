В Ярославле на Пасху и в Радоницу пустят дополнительные автобусы до кладбищ

В Ярославле 16 и 25 апреля пустят дополнительные автобусы до Осташинского и Игнатовского кладбищ. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на Пасху и Радоницу, 16 и 25 апреля, пустят дополнительные автобусы до Осташинского и Игнатовского кладбищ.

Автобус №5а будет ходить от Богоявленской площади до Осташинского кладбища через улицу Промышленную, автобус №5б – от 15 микрорайона до Осташинского кладбища.

Также планируют увеличить количество рейсов на маршрутах:

- №5 «Богоявленская площадь» – «Осташинское кладбище»;

- №14 «Богоявленская площадь» – «Игнатовское кладбище»;

- №15 «15-й микрорайон» – «Игнатовское кладбище».

Расписание можно узнать здесь.