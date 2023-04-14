В Рыбинске в Пасху увеличат количество автобусов №15

В Рыбинске 16 апреля увеличат количество автобусов №15. Скриншот, Яндекс.Карты

В Рыбинске на один день – в Пасху, 16 апреля, – увеличат количество автобусов №15. На маршруте данного автобуса находятся три кладбища: Софийское, Южное-1 и Южное-2.

От железнодорожного вокзала транспорт будет отправляться в 8:20, 8:40, 9:00, 9:30, 9:50, 10:10, 10:40, 11:00, 11:20, 11:50, 12:10, 12:30, 13:00, 13:20 и 13:40.

От Соборной площади отправление в 8:53, 9:13, 9:33, 10:03, 10:23, 10:43, 11:13, 11:33, 11:53, 12:23, 12:43, 13:03, 13:33, 13:53, 14:13.

16 апреля автобусные рейсы организуют и до кладбища в Глушицах. От железнодорожного вокзала (посадка со стороны театра кукол) транспорт уйдет в 10:30, от Глушиц – в 12:00.

Также в Рыбинске с 17 апреля изменится расписание заволжских автобусов.