В Ярославле за попытку дать взятку осудили бывшего директора Красноперекопского рынка

Экс-директор ООО «Красноперекопский рынок» Лаша Латариа признан виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-директор ООО «Красноперекопский рынок» Лаша Латариа признан виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Деньги – 3 миллиона рублей – предназначались председателю КУМИ Ярославля и директору АО «Яргортеплоэнерго».

- Взятку подсудимый намеревался дать за беспрепятственное подписание нового мирового соглашения, расторжение договора участия в долевом строительстве. По условиям мирового соглашения, утвержденного арбитражным судом, и договору участия в долевом строительстве ООО «Красноперекопский рынок» должно было представить 12 помещений-апартаментов в доме №21 на улице Менделеева в Ярославле КУМИ мэрии Ярославля и 24 помещения - АО «Яргортеплоэнерго», однако свои обязательства на момент передачи взятки не исполнило, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Директора рынка задержали сотрудники регионального УФСБ в момент передачи 1 миллиона рублей. Эти деньги конфискованы в доход государства. В качестве наказания Лаша Латариа должен был выплатит штраф в 3,5 миллиона рублей. Но суд учел то, что подсудимый содержался под стражей с декабря 2020 года до июня 2021-го, и снизил штраф до 3 миллионов.

Приговор в законную силу не вступил.