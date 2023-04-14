Житель Ярославской области, оказывая первую помощь женщине, случайно ее убил

Жителя Гаврилов-Яма признали виновным в причинении смерти по неосторожности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Гаврилов-Яма признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

– Установлено, что в конце декабря 2021 года обвиняемый находился в квартире своей знакомой на улице Рыкачева в Ярославле, где на протяжении нескольких дней в общей компании распивал крепкие алкогольные напитки. В один из дней он обнаружил приятельницу лежащей в комнате без сознания, - сообщили в прокуратуре Красноперекопского района.

Вместо того, чтобы дождаться приезда медиков, мужчина решил сам оказать первую помощь. Он несколько раз с силой надавил на грудь потерпевшей и в итоге сломал ребра, которые повредили легкое, произошло кровоизлияние. Эта травма сопровождалась развитием осложнения в виде травматического шока, что и явилось причиной смерти женщины.

При вынесении приговора суд учел ранее назначенное наказание, которое обвиняемый получил за причинение вреда здоровью средней тяжести. В итоге мужчина получил 2 года и 8 месяцев в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Дело расследовалось сотрудниками СКР по Ярославской области.