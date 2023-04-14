Благодатный огонь в Ярославль привезут 16 апреля

Благодатный огонь в Успенский собор Ярославля доставят к 16:00 16 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Благодатный огонь из Москвы в Ярославскую митрополию привезут 16 апреля, сообщает пресс-служба Ярославской епархии.

- Святыня будет принесена в день Светлого Христова Воскресения в Успенский кафедральный собор к вечернему богослужению, - уточнили в епархии.

Вечерня, которую совершит митрополит Ярославский и Ростовский Вадим, начнется в 16:00. В Пасхальную ночь в Успенском соборе пройдет крестный ход, пасхальная заутреня и Божественная литургия. Начало в 23:30 15 апреля.

17 апреля, в понедельник Светлой седмицы, Божественную литургию отслужат в Спасо-Яковлевском мужском монастыре Ростова. Она начнется в 08:30.