Ярославские студенты узнали, как выращивать солод на грядках без земли

Эксперт компании «Балтика» рассказал студентам ЯГСХА пор этапы соложения ячменя. ФОТО Иван Петров

В апреле ребята с помощью экспертов изучали процесс соложения зерна в режиме реального времени на площадке пивоварни «Ярпиво». Цель взаимодействия — помочь студентам изучить свою будущую специальность и получить больше информации о потенциальном работодателе.

На солодовенном производстве ребят встретил ведущий технолог Денис Яковлев. Студенты узнали, как специалисты компании в области агротехнологий помогают фермерам диагностировать состояние почв, испытывают инновационные технологии вспашки для снижения уровня выделяемых углекислого и парниковых газов, рекомендуют качественные средства защиты растений и удобрения со сниженным содержанием азота. Казалось бы, это далеко от пивоварения, но погружение в сельское хозяйство необходимо всем, кто хочет производить качественный и безопасный солод – базовый компонент пенного напитка, во многом определяющий его вкус. «Балтика» использует в производстве только российское зерно.

Грядка без земли - процесс соложения на солодовне компании «Балтика». ФОТО Иван Петров

Вместе с экспертом ребята прошли и посмотрели все этапы соложения пивоваренного ячменя и его обработки. Познакомившись с производством и оборудованием, студенты уже не удивлялись отсутствию земли на солодорастительной грядке: создать условия для проращивания можно с помощью вентиляции увлажненным воздухом и ворошением ячменя. Ни один вопрос ребят не остался без ответа.

- Очень радует заинтересованность сегодняшних студентов в таких практических занятиях и их активное участие в дискуссиях, готовность задавать вопросы и вместе с экспертами находить ответы. Хочу поблагодарить профессорско-преподавательский состав ЯГСХА за серьезную профессиональную подготовку и большую вовлеченность выпускников. Мы рады продолжать наше сотрудничество, ждем перспективных выпускников на нашем заводе, - отметила HR-менеджер филиала «Пивзавод «Ярпиво» Екатерина Земцова.