В Рыбинске и Рыбинском районе в ночь на субботу отключат воду

В ночь с пятницы на субботу в Рыбинске отключат холодную воду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 14 на 15 апреля часть Рыбинска и Рыбинского района останется без холодной воды.

- Для проведения аварийно-ремонтных работ на станции будет произведена остановка очистных сооружений воды поселка Волжский и ОСВ-2 Рыбинска, - сообщили в пресс-службе ГП ЯО «Северный водоканал».

С 22:00 14 апреля до 6 утра 15 апреля холодную воду отключат в микрорайонах Прибрежный, Западный, Северный, Центральный, Гагаринский, Мариевка, Запахомовском районе и на Скомороховой горе.

Также воды не будет в поселках Волжский, ГЭС, Переборы, Искра Октября, Юбилейный, Костино, в Веретье 1, 2, 3 и 4, деревнях Пригородная, Ануфриево, Макарово, Пригорки и Голодяево.