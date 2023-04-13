В Рыбинске откроют литературный музей Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на месте известной гостиницы «Столбы» откроют литературный музей. Экспозиция посвящена трем эпохам отечественной литературы – 19, 20 веков и современности. Посетители узнают много интересного о творческих трудах земляков, а также о деятельности известных поэтов и писателей, чьи имена так или иначе связаны с Рыбинском.

- Музейное пространство разделено на три зоны, посвященные разным временным периодам, но так или иначе связаны с литературной жизнью в Рыбинске. Посетителям предоставят возможность почувствовать себя в роли литератора в каждый из них. Написать, например, гусиным пером за настоящим столом писателя. В соседнем зале напечатать текст на печатной машинке и отправить письмо, отпустив конверт в почтовый ящик, - рассказывает организатор музея Александр Рыжков.