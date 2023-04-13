В Рыбинске изменится расписание автобусов заволжских маршрутов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске с 17 апреля изменится расписание автобусов заволжских маршрутов. Такая мера принята на время ремонта моста через Волгу.

Маршрут № 8

Рабочие дни:

Отправление от Соборной площади

5:30, 6:15, 8:30, 9:15, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 16:20, 17:05, 17:50, 19:20, 20:05, 21:00, 22:00.

Выходные дни:

Отправление от Соборной площади

5:30, 6:15, 7:00, 7:45, 8:30, 9:15, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 14:45, 15:30, 16:20, 17:05, 17:50, 19:20, 20:05, 21:00, 22:00.

Маршрут № 11

Отправление от Соборной площади

5:50, 6:35, 7:20, 8:05, 8:50, 9:35, 10:20, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:45, 17:30.

Маршрут № 19

Отправление от Соборной площади

5:57, 6:37, 7:17, 7:57, 9:22, 10:02, 10:42, 11:22, 12:02, 12:42, 13:22, 14:47, 15:27, 16:07, 16:47, 17:27, 18:50, 19:30, 20:10, 20:50, 21:30, 22:10.

Маршрут № 20

Отправление от Соборной площади

6:57, 7:37, 8:17, 8:57, 10:22, 11:02, 11:42, 12:22, 13:02, 13:42, 14:22, 15:47, 16:27, 17:07, 17:47, 18:27.