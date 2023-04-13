В Ярославле открылся благотворительный «Весенний любительский турнир» по волейболу. ФОТО: предоставлено организаторами

В Ярославле 9 апреля открылся благотворительный «Весенний любительский турнир» по волейболу. Мероприятие посвящено освобождению Крыма от фашистских захватчиков в 1944 году. Открытие турнира было приурочено к дате освобождения города Героя Керчь - 11 апреля.

- В торжественном открытии приняли участие следующие коллективы: «Академия Игоря Крутого» и команда «Секрет», спортивная школа «Молния» с номером от художественных гимнасток, а также заслуженный тренер мастер спорта Екатерина Сергеевна Волкова, - рассказали организаторы мероприятия. - После торжественной части прошла одна игра по волейболу, открывшая «Весенний любительский турнир».