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НовостиСпорт13 апреля 2023 13:20

В Ярославле открылся благотворительный «Весенний любительский турнир» по волейболу

Мероприятие посвящено освобождению Крыма от фашистских захватчиков в 1944 году
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле открылся благотворительный «Весенний любительский турнир» по волейболу. ФОТО: предоставлено организаторами

В Ярославле открылся благотворительный «Весенний любительский турнир» по волейболу. ФОТО: предоставлено организаторами

В Ярославле 9 апреля открылся благотворительный «Весенний любительский турнир» по волейболу. Мероприятие посвящено освобождению Крыма от фашистских захватчиков в 1944 году. Открытие турнира было приурочено к дате освобождения города Героя Керчь - 11 апреля.

- В торжественном открытии приняли участие следующие коллективы: «Академия Игоря Крутого» и команда «Секрет», спортивная школа «Молния» с номером от художественных гимнасток, а также заслуженный тренер мастер спорта Екатерина Сергеевна Волкова, - рассказали организаторы мероприятия. - После торжественной части прошла одна игра по волейболу, открывшая «Весенний любительский турнир».