В Ярославской области у наркоторговцев конфисковали здания, где они производили и хранили наркотики

У наркоторговцев из Тутаевского района конфисковали здания. ФОТО: УФССП по Ярославской области

В Тутаевском районе трое 30-летних мужчин открыли лабораторию по производству наркотиков. Они купили земельный участок и два здания, в которых организовали подпольный цех и склад, где хранились произведенные препараты. Через интернет-магазин вещества продавались по всей стране.

- Преступники были найдены и преданы суду, который приговорил их к лишению свободы с конфискацией принадлежащего им имущества, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области. - В части конфискации решение суда исполнили сотрудники Межрайонного отделения судебных приставов УФССП России по Ярославской области.

Два нежилых здания и земельный участок были конфискованы и переданы в собственность государства.