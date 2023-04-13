Жителей Рыбинского района просят не выпускать собак на самовыгул

В Рыбинском районе пройдет отлов бездомных животных. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Рыбинском районе пройдет отлов бездомных животных. По этой причине владельце собак просят не выпускать своих питомцев из дома без сопровождения.

- Согласно требованиям законодательства, животные без владельцев будут отловлены и переданы в приют на лечение, стерилизацию и вакцинацию. После их промаркируют метками и вернут на прежние места их обитания, - сообщили в администрации МР.

Отлов животных проходит по заявкам, поступившим в отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды. Связаться со специалистом можно по телефону 8(4855)22-25-91.

В Ярославле определили места, куда нельзя возвращать бездомных животных после отлова и стерилизации.