Жителей Рыбинского района просят не выпускать собак на самовыгул

В Рыбинском районе пройдет отлов бездомных животных.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Рыбинском районе пройдет отлов бездомных животных. По этой причине владельце собак просят не выпускать своих питомцев из дома без сопровождения.
- Согласно требованиям законодательства, животные без владельцев будут отловлены и переданы в приют на лечение, стерилизацию и вакцинацию. После их промаркируют метками и вернут на прежние места их обитания, - сообщили в администрации МР.
Отлов животных проходит по заявкам, поступившим в отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды. Связаться со специалистом можно по телефону 8(4855)22-25-91.
В Ярославле определили места, куда нельзя возвращать бездомных животных после отлова и стерилизации.