Жителя Углича осудили за оправдание террористической деятельности

Угличанина осудили за оправдание терроризма. Скриншот с видео, УФСБ по Ярославской области

33-летнего жителя Углича Ярославской области признали виновным в публичном оправдании террористической деятельности.

- В июле 2021 году осужденный разместил в социальных сетях комментарий к видеозаписи о теракте в здании РУФСБ по Архангельской области, который был совершен Михаилом Жлобицким, содержащий оправдание и одобрение его действий, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области. – Также житель Углича призывал к проведению терактов в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Угличанину назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. За колючей проволокой мужчина окажется не впервые: он уже был неоднократно судим за грабеж, угон автомобиля, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, а также незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.