В Ярославскую область поступили 10 новых машин скорой помощи Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской область поступили 10 новых машин скорой помощи. Об этом губернатор Михаил Евраев написал в своем телеграм-канале.

Сейчас в регионе 272 машины скорой помощи, новые скорые – это автомобильные марки ГАЗ Next, Соболь, УАЗ Профи.

– Спецтехнику направим в Ярославскую, Даниловскую, Ростовскую, Тутаевскую, Любимскую, Бурмакинскую, Рыбинскую, Переславскую районные больницы, на станции скорой помощи Рыбинска и Ярославля, – рассказал глава региона. – Поставки новой техники – это возможность повысить качество медицинской помощи и обновить автопарк.