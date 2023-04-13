Ярославские следователи возбудили уголовное дело после падения четырехлетней девочки из окна Фото: Андрей АБРАМОВ

Ярославские следователи возбудили уголовное дело по факту падения четырехлетней девочки из окна. Сейчас медики оценивают состояние ребенка как тяжелое.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области проведена доследственная проверка по результатам которой, возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что происшествие произошло два дня назад, 11 апреля, в доме на улице Клубная. Четырехлетняя девочка находилась в квартире со своей 41-летней мамой и пятилетним братом. Женщина не закрыла дверь от балкона, и малышка выпала из окна пятого этажа.