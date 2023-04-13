Прокуратура помогла 4-летней девочке из Гаврилов-Яма получить жизненно важное лекарство

Прокуратура добилась выделения денег на лекарство для 4-летней девочки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В прокуратуру Гаврилов-Ямского района за помощью обратилась местная жительница. Ее 4-летняя дочь нуждалась в препарате, который не выдавался в рамках льготного лекарственного обеспечения. Отмена лечения могла повлечь за собой развитие у ребенка гипогликемических судорог.

- В соответствии с медицинским заключением, препарат является для девочки жизненно необходимым и замене не подлежит,- сообщили в прокуратуре Ярославской области. – Прокуратура района обратилась в суд с требованием возложить на департамент здравоохранения обязанность бесплатно обеспечить ребенка лекарством на весь период лечения.

Иск был удовлетворен. Департамент предоставил Гаврилов-Ямской ЦРБ субсидию на закупку препарата на весь 2023 год.