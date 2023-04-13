Благоустройство Павловской рощи в Ярославле начнут в июле

На Координационном совете Заволжского района обсудили вопросы благоустройства территории. Фото: Евгения ГУСЕВА

На Координационном совете Заволжского района обсудили вопросы благоустройства территории. С 15 апреля стартует голосование по выбору городских пространств, которые будут приведены в порядок. В список вошли девять заволжских объектов: Тверицкий бор, парк ДК «Энергетик» на улице Клубной, общественная зона в районе дома №7 по улице Спартаковская, включая в единое пространство территорию парка ДК «Гамма» и лесопарковую зону у памятника «Алеше».

В этом году начнется благоустройство Павловской рощи. Работы должны были стартовать 1 апреля, но так как роща является охраняемой природной территорией, здесь с апреля по июль действует «период тишины». В это время птицы вьют гнезда и выводят птенцов. По этой причине благоустройство пришлось отложить до июля.

По словам мэра Ярославля Артема Молчанова, критичного в этом ничего нет. Так как июль, август и сентябрь еще сухие месяцы, подрядчик успеет выполнить все работы.