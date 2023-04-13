В Переславском районе задержали москвича с 9,5 килограммами наркотика

В Ярославской области задержали наркокурьера из Подмосковья. Фото: УМВД по Ярославской области

В Переславском районе сотрудники наркоконтроля и ДПС задержали автомобиль, которым управлял житель Московской области. В салоне машины обнаружили восемь пакетов с прессованными брикетами темного цвета.

Экспертиза показала, что в пакетах лежит гашиш, общим весом в 9,5 килограммов.

- Подозреваемый приехал в Ярославскую область для сбыта данной партии наркотиков, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».