В Ярославской области с 1 июня начнет работать единая электронная регистратура

Полный переход на единую электронную регистратуру в Ярославской области планируется с 1 июня.
Фото: Полина Вачнадзе
Полный переход на единую электронную регистратуру в Ярославской области планируется с 1 июня. Сейчас ярославцы могут записаться к врачу и ли вызвать врача на дом по номеру 122.
- До конца мая можно будет записаться и через поликлинику, и через единый кол-центр. С 1 июня – только через единую электронную регистратуру, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Причем взять явку можно не только в свою поликлинику, но и в любую другую, если у врача есть «окошки» в приеме.
Горячая линия 122 работает круглосуточно и без выходных. Здесь можно получить консультации не только по вопросам, связанным со здравоохранением, но и уточнить информацию по работе общественного транспорта, военной службе на СВО, коронавирусу и детскому туристическому кешбэку.