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НовостиОбщество13 апреля 2023 6:34

Аудиторы выявили неэффективное использование служебного транспорта бывший мэром Ярославля и его заместителями

Месячный лимит на пробег превышался 33 раза за два года
Полина Вачнадзе
Было установлены, что превышения лимитов образовались из-за поездок за границы Ярославля.

Было установлены, что превышения лимитов образовались из-за поездок за границы Ярославля.

Фото: Полина Вачнадзе

За два года бывший мэр Ярославля и его заместители 33 раза превышали месячный лимит на пробег служебных автомобилей, сообщает издание runews24.ru. О нарушениях, которые были выявлены Контрольно-счетной палатой при проверке использования бюджетных средств, проинформировал аудитор Максим Дегтярев.

Было установлены, что превышения лимитов образовались из-за поездок за границы Ярославля. При этом документов, подтверждающих необходимость указанных поездок, проверяющим от службы транспорта предоставлено не было. Расходы на топливо вылились в круглую сумму – 326 тысяч рублей.