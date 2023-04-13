Аудиторы выявили неэффективное использование служебного транспорта бывший мэром Ярославля и его заместителями

Было установлены, что превышения лимитов образовались из-за поездок за границы Ярославля. Фото: Полина Вачнадзе

За два года бывший мэр Ярославля и его заместители 33 раза превышали месячный лимит на пробег служебных автомобилей, сообщает издание runews24.ru. О нарушениях, которые были выявлены Контрольно-счетной палатой при проверке использования бюджетных средств, проинформировал аудитор Максим Дегтярев.

Было установлены, что превышения лимитов образовались из-за поездок за границы Ярославля. При этом документов, подтверждающих необходимость указанных поездок, проверяющим от службы транспорта предоставлено не было. Расходы на топливо вылились в круглую сумму – 326 тысяч рублей.