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НовостиОбщество13 апреля 2023 6:05

На ремонт дорог в Ярославле выделят 3 миллиарда рублей

Часть дорог отремонтируют за счет средств, которые будут выделены на работы в 2024 году
Полина Вачнадзе
Обычно дорожный фонд Ярославля составляет около 500-600 миллионов рублей.

Обычно дорожный фонд Ярославля составляет около 500-600 миллионов рублей.

Фото: Мэрия Ярославля

В этом году на ремонт дорог Ярославля будет выделено порядка 3 миллиардов рублей. Об этом во время прямой линии сообщил глава региона Михаил Евраев.

- Обычно дорожный фонд Ярославля составляет около 500-600 миллионов рублей. В этом году мы выделим более 3 миллиардов, в несколько раз больше, - сказал губернатор.

Часть дорог планируют отремонтировать за счет лимитов 2024 года.

Мэрия Ярославля опубликовала список объектов, которые будут отремонтированы в этом году.