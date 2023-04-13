На ремонт дорог в Ярославле выделят 3 миллиарда рублей

Обычно дорожный фонд Ярославля составляет около 500-600 миллионов рублей. Фото: Мэрия Ярославля

В этом году на ремонт дорог Ярославля будет выделено порядка 3 миллиардов рублей. Об этом во время прямой линии сообщил глава региона Михаил Евраев.

- Обычно дорожный фонд Ярославля составляет около 500-600 миллионов рублей. В этом году мы выделим более 3 миллиардов, в несколько раз больше, - сказал губернатор.

Часть дорог планируют отремонтировать за счет лимитов 2024 года.

Мэрия Ярославля опубликовала список объектов, которые будут отремонтированы в этом году.