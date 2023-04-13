В Ярославской области 1 июня начнет работать единая электронная регистратура Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области 1 июня начнет работать единая электронная регистратура. В любую поликлинику региона можно будет записаться по номеру 122. Планируется, что все записи ко врачам с начала лета будут происходить только через эту регистратуру.

– Уже сейчас можно позвонить по телефону 122 и записаться к врачу, вызвать доктора на дом или оставить отзыв на медицинскую организацию, – сообщил губернатор региона Михаил Евраев. – До конца мая можно будет записываться и через поликлинику, и через единый кол-центр, а с 1 июня – только через единую электронную регистратуру. С этого же времени можно будет записываться не только в свою поликлинику, но и в любую, где есть свободные явки.

Также Михаил Евраев добавил, что по номеру 122 можно получить информацию, касающуюся работы общественного транспорта, военной службы в зоне СВО, профилактики и лечения коронавирусной инфекции, детского туристического кешбэка.