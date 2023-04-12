Центр Ярославля перекроют на время проведения «Зеленого марафона»

Схема ограничений Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 20 мая пройдет «Зеленый марафон». В этот день с 6 до 15 часов будут перекрыты участки улиц Советской, Волжской Набережной (верхний ярус), Мякушинский спуск, Народный переулок, Советский переулок, Которосльной набережной (верхний и нижний ярус), Революционной, Почтовой, площадь Челюскинцев, Советская площадь, Кирова и Нахимсона.

- Также на указанных участках с 18.00 часов 19.05.2023 до окончания мероприятий 20.05.2023 вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств. 19.05.2023 с 14.00 часов на Советской площади будет осуществляться монтаж сцены, тентовых конструкций и другой инженерной техники, - сообщили в мэрии Ярославля.