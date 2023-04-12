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НовостиОбщество12 апреля 2023 14:15

В Ярославской области завершается первый этап приема заявок на включение в реестр благотворительных организаций

Проект инициирован областным советом по поддержке благотворительной деятельности, работа которого возобновлена по инициативе губернатора Михаила Евраева
Анна Петрова

Прием заявок ведется через сайт департамента общественных связей Ярославской области.

– Представители Министерства юстиции, общественники, депутаты будут рассматривать каждую отдельную заявку и принимать соответствующие решения, – рассказал директор регионального департамента общественных связей Дмитрий Юнусов. – Эта работа будет идти круглогодично, но по этапам. Прием заявок в рамках первого этапа продлится до 21 апреля.

Дополнительную информацию по вопросам подачи заявок можно получить по телефону (4852) 40-10-65 или направив письмо на электронный адрес reshetnyakya@yarregion.ru.

В настоящее время, по данным Минюста России, в регионе осуществляют деятельность 63 благотворительные организации. В реестр будут включены только проверенные, ведущие деятельность максимально прозрачно.

– Для организаций, благотворительных фондов, которые ведут свою деятельность на территории Ярославской области, включение в реестр – это своеобразный знак качества. А для граждан это в первую очередь рекомендации от совета, от Правительства области, с какими фондами можно работать, взаимодействовать, кому можно доверять свои денежные средства, а кому не стоит, и к кому нужно обращаться, когда в доме случилась беда, – рассказала председатель совета по поддержке благотворительной деятельности в Ярославской области Марина Степанова.