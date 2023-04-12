В Ярославской области завершается первый этап приема заявок на включение в реестр благотворительных организаций

Прием заявок ведется через сайт департамента общественных связей Ярославской области.

– Представители Министерства юстиции, общественники, депутаты будут рассматривать каждую отдельную заявку и принимать соответствующие решения, – рассказал директор регионального департамента общественных связей Дмитрий Юнусов. – Эта работа будет идти круглогодично, но по этапам. Прием заявок в рамках первого этапа продлится до 21 апреля.

Дополнительную информацию по вопросам подачи заявок можно получить по телефону (4852) 40-10-65 или направив письмо на электронный адрес reshetnyakya@yarregion.ru.

В настоящее время, по данным Минюста России, в регионе осуществляют деятельность 63 благотворительные организации. В реестр будут включены только проверенные, ведущие деятельность максимально прозрачно.

– Для организаций, благотворительных фондов, которые ведут свою деятельность на территории Ярославской области, включение в реестр – это своеобразный знак качества. А для граждан это в первую очередь рекомендации от совета, от Правительства области, с какими фондами можно работать, взаимодействовать, кому можно доверять свои денежные средства, а кому не стоит, и к кому нужно обращаться, когда в доме случилась беда, – рассказала председатель совета по поддержке благотворительной деятельности в Ярославской области Марина Степанова.