Ярославская область через две недели начнет принимать круизные теплоходы Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославскую область уже через две недели прибудут первые круизные теплоходы. Их примут в Ярославле, Мышкине и Угличе.

Сейчас прорабатывается круиз выходного дня из Ярославля в Кострому с посещением Плеса и Тутаева на теплоходе «Семен Буденный». Пассажиры также смогут увидеть научный поселок Борок.

- В 2022 году теплоходы заходили в города Ярославской области более 2,2 тысячи раз. Лидером по количеству судозаходов традиционно стал Углич. Город посетили почти 130 тысяч гостей на 724 теплоходах. Вторым по популярности стал Мышкин, принявший 568 теплоходов и более 80 тысяч гостей. На третьем месте Ярославль: 534 теплохода и почти 67 тысяч туристов, - рассказали в правительстве Ярославской области.